Глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что в настоящий момент Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности страны расследует информацию о причастности РФ к организации беспорядков.

В беседе с журналистами дипломат отметил, что ранее уже слышал версию о "российском следе", однако не считает правильным судить о чем-либо, не имея на руках результатов расследования, передает "Свободная пресса".

Жан-Ив ле Дриан подчеркнул, что ждет реальных фактов, свидетельствующих о причастности Москвы к акциям протеста на территории Франции, сообщает РИА "Новости".

Ранее в СБУ указали на "руку Кремля" в организации беспорядков.