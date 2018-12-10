Виктория Скрипаль подозревает похищение дяди и сестры британскими спецслужбами

Племянница бывшего сотрудника ГРУ, бывшего агента британских спецслуж Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль предполагает, что британские спецслужбы похитили ее двоюродную сестру Юлию и насильно держат на военной базе. США предупредили о вводе второй части санкций против РФ из-за "дела Скрипаля"

Скандал в британском городке Солсбери произошел 4 марта. Власти Соединенного королевства обвинили Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Отношения между двумя странами резко обострились.

Скрипаля якобы были выписаны из больницы. И с тех пор родственники ничего не могут узнать об их судьбе. В британской визе Виктории Скрипаль отказано.

По словам племянницы Скрипаля, она неоднократно пыталась дозвониться до Юлии, чтобы узнать о состоянии ее здоровья, - сообщают «Известия». С 24 июля россиянка не выходит на связь. Как считает Виктория, Великобритания прячет фактически российскую гражданку в неизвестном месте.

Женщина не исключает, что Юлия и дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Порт-Даун, которая расположена в нескольких километрах от Солсбери и тоже является военным сооружением. По ее мнению,

Великобритания могла сама инсценировать отравление ее родственников с помощью боевого нервно-паралитического вещества, чтобы найти причину для обострения отношений с Россией и усиления санкций.