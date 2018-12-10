//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Алла Пугачева опубликовала архивное фото, стало ясно, на кого похожа Лиза
- Эмили Блант: из мюзикла - в фильм ужасов
- Шукшина-Федосеева дала откровенное признание о сложных отношениях с дочками
- Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы и получил травму головы
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Виктория Скрипаль подозревает похищение дяди и сестры британскими спецслужбами
10 декабря 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Племянница бывшего сотрудника ГРУ, бывшего агента британских спецслуж Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль предполагает, что британские спецслужбы похитили ее двоюродную сестру Юлию и насильно держат на военной базе.
Скандал в британском городке Солсбери произошел 4 марта. Власти Соединенного королевства обвинили Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Отношения между двумя странами резко обострились.
Скрипаля якобы были выписаны из больницы. И с тех пор родственники ничего не могут узнать об их судьбе. В британской визе Виктории Скрипаль отказано.
По словам племянницы Скрипаля, она неоднократно пыталась дозвониться до Юлии, чтобы узнать о состоянии ее здоровья, - сообщают «Известия». С 24 июля россиянка не выходит на связь. Как считает Виктория, Великобритания прячет фактически российскую гражданку в неизвестном месте.
Женщина не исключает, что Юлия и дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Порт-Даун, которая расположена в нескольких километрах от Солсбери и тоже является военным сооружением. По ее мнению,
Великобритания могла сама инсценировать отравление ее родственников с помощью боевого нервно-паралитического вещества, чтобы найти причину для обострения отношений с Россией и усиления санкций.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
На Донбассе СБУ не пустила на Украину мариупольского митрополита УПЦ МП
//Общество
//Общество
СИПРИ: Россия занимает второе место в мире по продажам оружия, первое - США
//Новости МирТесен
//В мире
Виктория Скрипаль подозревает похищение дяди и сестры британскими спецслужбами
Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы и получил травму головы
//Общество
Эксперты предупредили, что некоторые сладкие подарки могут навредить детям
//Новости партнеров
//Здоровье
Голикова поручила Минздраву создать систему раннего выявления детского аутизма
//В мире
Эксперт: Париж не будет нагнетать антироссийские настроения после заявлений СБУ
Алла Пугачева опубликовала архивное фото, стало ясно, на кого похожа Лиза
Ребенок-инвалид случайно отравился лекарствами в Санкт-Петербурге
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
В Башкирии медсестра и многодетная мать нырнула в ледяную воду, спасая ребенка
//В мире
Политолог назвал новый шаг руководства Украины к развязыванию войны с Россией
//Общество
//Общество
В Челябинске мать школьника обвиняет в травле сына одноклассниками директора
//В мире
В Раде объяснили, почему Украина потеряет миллиарды из-за военного положения
//В мире
Блок Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в Армении
//Общество
Правозащитник Пономарёв попросил отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой
//Культура
Актёр Регимантас Адомайтис об отличии российского и латвийского зрителей
//Общество
Живут же люди! Ваше Светлейшество: Республика Сан-Марино, вершины, марки, дороги
//Спорт
//Общество
//Общество
//Общество