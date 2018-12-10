ДНР предъявила доказательство подготовки Киева к военному вторжению в Донбасс

Спикер армии непризнанной ДНР Эдуард Басурин продемонстрировал на брифинге для журналистов документ, который, по его словам, является доказательством того, что Украина готовится к военному наступлению на Донбасс.

Документ, попавший в распоряжение защитников республики, представляет собой письмо чиновницы украинской администрации Донецкой области, адресованное Сергею Наеву, командующему силовой операцией на востоке страны. В данном послании сообщается, что подготовлен список врачей, которые должны занять руководящие должности в медицинских учреждениях, расположенных на территориях, в настоящее время неподконтрольных Киеву.

Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере выложили материал, в котором приводятся три сценария появления в зоне конфликта боевых действий в Донбассе соединений Вооруженных сил Российской Федерации.