В ходе протестов в Париже полиция задержала более 1550 человек
9 декабря 2018, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
Число манифестантов, задержанных силами правопорядка в ходе субботней акции протеста в Париже, превысило 1550 человек, сообщил сегодня министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
«Число задержанных стало своего рода рекордом для Парижа. К настоящему моменту оно превысило 1550 человек. Никогда еще в Париже не задерживалось столько людей», - заявил Кристоф Кастанер в разговоре с представителями полицейских подразделений, задействованных в наведении порядка в ходе протестных манифестаций «желтых жилетов».
«Восьмое декабря стало трудным и напряженным днем. Было много инцидентов в стране и в Париже. В то же время, благодаря изменению стратегии и тактики действий с использованием бронированной техники, отмечено значительно меньшее число пострадавших», - приводит слова французского министра ТАСС.