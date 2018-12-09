В ходе протестов в Париже полиция задержала более 1550 человек

Число манифестантов, задержанных силами правопорядка в ходе субботней акции протеста в Париже, превысило 1550 человек, сообщил сегодня министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«Число задержанных стало своего рода рекордом для Парижа. К настоящему моменту оно превысило 1550 человек. Никогда еще в Париже не задерживалось столько людей», - заявил Кристоф Кастанер в разговоре с представителями полицейских подразделений, задействованных в наведении порядка в ходе протестных манифестаций «желтых жилетов».

«Восьмое декабря стало трудным и напряженным днем. Было много инцидентов в стране и в Париже. В то же время, благодаря изменению стратегии и тактики действий с использованием бронированной техники, отмечено значительно меньшее число пострадавших», - приводит слова французского министра ТАСС.