В социальные сети сегодня попали тайные планы французской полиции в отношении "желтых жилетов". Соответствующие данные в субботу, 8 декабря, предоставили источники в силовых ведомствах страны.

Отмечается, что сотрудники парижской прокуратуры уже приступили к расследованию в связи с похищением служебной информации и ее разглашением.

Как уточняет агентство AFP, ссылаясь на МВД, после раскрытия частей плана пришлось внести в тактику и стратегию противодействия "желтым жилетам" целый ряд коррективов.

Сейчас основные действия активистов в Париже происходят на Елисейских полях.