Глава УПЦ МП вернул Варфоломею приглашение на «объединительный» собор

Стало известно, что предстоятель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий вернул без ответа приглашение на «объединительный собор».

«Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на «объединительный собор», запечатал послание в конверт и отправил без ответа обратно автору. Точно так же намерены поступать и другие архиереи УПЦ МП», - сообщили сегодня в Союзе православных журналистов со ссылкой на источник в неофициальных церковных кругах.

Также стало известно, что часть приглашений на «объединительный собор», разосланных епископату УПЦ МП от имени Константинопольского патриарха Варфоломея, были направлены не самим церковным иерархам, а главам местных администраций, которые должны были лично убедить архиереев принять участие в мероприятии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал дату «объединительного собора», который должен избрать главу создаваемой на Украине автокефальной церкви. По его словам, мероприятие должно состояться 15 декабря.