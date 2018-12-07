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Глава УПЦ МП вернул Варфоломею приглашение на «объединительный» собор
7 декабря 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что предстоятель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий вернул без ответа приглашение на «объединительный собор».
«Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на «объединительный собор», запечатал послание в конверт и отправил без ответа обратно автору. Точно так же намерены поступать и другие архиереи УПЦ МП», - сообщили сегодня в Союзе православных журналистов со ссылкой на источник в неофициальных церковных кругах.
Также стало известно, что часть приглашений на «объединительный собор», разосланных епископату УПЦ МП от имени Константинопольского патриарха Варфоломея, были направлены не самим церковным иерархам, а главам местных администраций, которые должны были лично убедить архиереев принять участие в мероприятии.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал дату «объединительного собора», который должен избрать главу создаваемой на Украине автокефальной церкви. По его словам, мероприятие должно состояться 15 декабря.
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