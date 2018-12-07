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Грибаускайте порадовала Порошенко: Литва ввела санкции в отношении России
7 декабря 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Литвы Даля Грибаускайте провела встречу с Петром Порошенко и порадовала украинского коллегу, сообщив о введении Вильнюсом антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. Грибаускайте не уточнила, какие именно были введены санкции.
Как она отметила, известно, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий. "А мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе", - заявила президент Литвы.
Президент Литвы подчеркнула, что непросто быть первыми, кто вводит санкции, - передает РИА Новости. "Например, мы получаем личные угрозы от России, а именно мои министры, глава МИД Литвы получил", - рассказала она, не уточнив и информацию о конкретных угрозах министрам.
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