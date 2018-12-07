Полторак: украинские корабли продолжат ходить через Керченский пролив

Полторак в беседе с журналистами отметил, что в настоящий момент "никто никуда не ходит", однако ротация в дальнейшем не прекратится. Более того, по словам министра, Украина намерена усиливать свои возможности, передает в пятницу утром, 7 декабря, РИА "Новости"

Украинские военные в будущем намерены совершать переходы через Керченский пролив, соблюдая при этом все действующие правила и нормы, заключил Степан Полторак.