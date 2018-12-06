Лукашенко извинился перед Путиным за публичную дискуссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принес извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину за публичную дискуссию, разгоревшуюся в ходе обсуждения цены на российский газ для белорусов.

Публичный спор между президентами России и Белоруссии разгорелся в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Александр Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия платит за российский газ 130 долларов за тысячу кубометров, тогда как россиянам он обходится примерно в 70 долларов. Владимир Путин, в свою очередь, обратил внимание белорусского коллеги на то, что Германия платит за российский газ почти вдвое больше – 250 долларов за такой же объем. После высказывания Лукашенко, что «русские и белорусы вместе воевали против Германии, а живем хуже немцев», Владимир Путин предложил продолжить обсуждение в закрытом режиме.

«Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого», - рассказал после заседания президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит Lenta.ru.