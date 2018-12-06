Захарова высказалась об обмене главы ВМС Украины на задержанных моряков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о готовности обменять свою персону на арестованных украинских моряков. Глава ВМС Украины в обмен на арестованных моряков предложил себя

«Глава ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что у него «разрывается сердце» и он готов сесть в российскую тюрьму вместо 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Нормально товарищ Воронченко себя ценит. Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех. Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима – капитуляция в мирное время», - написала Мария Захарова в своем фейсбуке.

Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что у него «разрывается сердце» от того, что его подчиненных «незаконно удерживают в России», и выразил готовность обменять свою кандидатуру на 24 украинских моряка, задержанных 25 ноября российскими пограничниками после нарушения государственной границы РФ.