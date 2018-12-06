Порошенко отправил к границе с РФ десантно-штурмовые войска

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о "важном элементе адекватного ответа на действия агрессора" - наращивании группировок украинских войск на границе с Российской Федерацией.

Об этом президент Украины написал 6 декабря на странице в Twitter. Боевые части и подразделения ВС Украины передислоцируются на "наиболее опасные направления" по всей линии границы.

По словам украинского лидера, делается это для того, чтобы усилить оборонительные возможности государства.

Важливим елементом адекватної відповіді на дії агресора є нарощування угруповань військ відповідно до затвердженого мною Стратегічного замислу застосування сил оборони держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.