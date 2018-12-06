В ЛНР заявили о 5 нарушениях со стороны ВСУ

В оборонном ведомстве самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие в течение суток пять раз обстреляли позиции народной милиции региона.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое и Желобок, пишет ФБА "Экономика сегодня". Обстрелы проводились с применением станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Отметим, "режим тишины", согласно сообщениям, регулярно нарушается ВСУ обстрелами территории самопровозглашенной Луганской народной республики из стрелкового оружия, минометов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.