Порошенко опасается, что президентские выборы 31 марта сорвут

Президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление по поводу даты проведения выборов главы государства.

Порошенко рассказал, что по его просьбе председатель Верховной Рады внёс предложение о назначении на 31 марта 2019 года, - сообщает "Свободная пресса".

И подчеркнул: "Как Президент, я гарантирую, что они состоятся именно в этот день. Единственное, что этому может помешать — это открытая наземная вооруженная агрессия России". "Тогда будем защищать государство", — отметил Порошенко.