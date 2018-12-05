Порошенко опасается, что президентские выборы 31 марта сорвут
5 декабря 2018, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление по поводу даты проведения выборов главы государства.
Порошенко рассказал, что по его просьбе председатель Верховной Рады внёс предложение о назначении на 31 марта 2019 года, - сообщает "Свободная пресса".
И подчеркнул: "Как Президент, я гарантирую, что они состоятся именно в этот день. Единственное, что этому может помешать — это открытая наземная вооруженная агрессия России". "Тогда будем защищать государство", — отметил Порошенко.