В Госдепартаменте США пригрозили России "последствиями и болью", если не отпустят задержанных вблизи Керченского пролива в Черном море украинских моряков. Чиновник Госдепа призвал ЕС остановить "Северный поток — 2"

Три корабля украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и направились к Керченскому проливу. Экипажи не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с 24 моряками на борту были задержаны. В отношении экипажей возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Суд заключил моряков под стражу, их перевезли в Москву.

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", — цитирует высокопоставленного чиновника Госдепа РИА Новости. Чиновник ведомства подчеркнул, что России должно быть ясно, что пока она удерживает задержанных украинских моряков, США будут продолжать усугублять последствия.

В Брюсселе министры иностранных дел стран-участниц НАТО, а также Украины и Грузии обсуждали новые санкции в отношении России. Уже об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.