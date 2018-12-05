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Госдеп пригрозил России "последствиями и болью" за украинских моряков

5 декабря 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Госдеп пригрозил России "последствиями и болью" за украинских моряков
фото: pixabay.com

В Госдепартаменте США пригрозили России "последствиями и болью", если не отпустят задержанных вблизи Керченского пролива в Черном море украинских моряков. 

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Корабли с 24 моряками на борту были задержаны. В отношении экипажей возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Суд заключил моряков под стражу, их перевезли в Москву.

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", — цитирует высокопоставленного чиновника Госдепа РИА Новости. Чиновник ведомства подчеркнул, что России должно быть ясно, что пока она удерживает задержанных украинских моряков, США будут продолжать усугублять последствия.

В Брюсселе министры иностранных дел стран-участниц НАТО, а также Украины и Грузии обсуждали новые санкции в отношении России. Уже об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

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