Названа самая влиятельная женщина года

Во вторник, 4 декабря, было названо имя самой влиятельной женщины уходящего года. Согласно последней информации, первое место в этом рейтинге уже несколько лет подряд занимает одна и та же личность.

Самой влиятельной женщиной 2018 года стала канцлер Германии Ангела Меркель. Согласно версии журнала Forbes, на второй строчке оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а на третьей – глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Отметим, что на 49 место данного списка попала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Сразу за россиянкой следует популярная американская певица Бейонсе. Глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини оказалась на 67 позиции.