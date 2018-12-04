//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лариса Гузеева попросила подписчиков перестать выражать ей соболезнования
- Ушел из жизни актер из популярного сериала "Универ"
- Панин прокомментировал информацию об очередном дебоше со своим участием
- Актер Панин устроил такой авиадебош, что пришлось вызывать ассенизаторов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Названа самая влиятельная женщина года
4 декабря 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 4 декабря, было названо имя самой влиятельной женщины уходящего года. Согласно последней информации, первое место в этом рейтинге уже несколько лет подряд занимает одна и та же личность.
Самой влиятельной женщиной 2018 года стала канцлер Германии Ангела Меркель. Согласно версии журнала Forbes, на второй строчке оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а на третьей – глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Отметим, что на 49 место данного списка попала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Сразу за россиянкой следует популярная американская певица Бейонсе. Глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини оказалась на 67 позиции.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
В Москве охранник украл выпавший у посетителя ТЦ миллион рублей, пишут СМИ
//В мире
Порошенко собирается судиться с Россией из-за керченского инцидента
//В мире
В ДНР огласили уточненный прогноз о времени начала зимнего штурма Донбасса ВСУ
//Новости МирТесен
//Общество
Роструд напомнил, как работаем в конце декабря и как отдыхаем в начале января
Названа предварительная причина смерти 18-летнего игрока «Локомотива» Ломакина
Лариса Гузеева попросила подписчиков перестать выражать ей соболезнования
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Срочник в Одессе за месяц украл все телефоны у сослуживцев и свалил из части
//В мире
//В мире
В Крыму высмеяли заявления Киева по судоходству в Азовском море
//Новости СМИ2
//Общество
Пехотинцы из Ивано-Франковска убивают друг друга под Новоайдаром
//Политика
//В мире
//В мире
Украинских военных просят выключать геолокацию перед тем, как сделать селфи
//Мнение
4 и 6% - максимально низкая налоговая ставка в мире для самозанятых - М.Мишустин
//Общество
//live
«Порошенко подсказал нам, какие области Украины должны отойти к России»
//В мире
//Общество
//Политика
Эксперт: России не стоит ждать опасности от выхода Катара из ОПЕК
//Здоровье
Семь необычных симптомов развития рака легких перечислили специалисты
//Общество
Л. Слуцкий: Обращение Госдумы к парламентам мира служит цели консолидации сил
//Культура
//Общество
//В мире
Озвучен вероятный сценарий принуждения агрессивной Украины к миру в Донбассе
В Москве 11-летнему мальчику сломали позвоночник в драке из-за девушки
//Общество
В новом году преступники по Москве будут ходить только в масках?
//В мире
Оглашены имеющиеся в арсенале Киева реальные способы обострить конфликт с РФ