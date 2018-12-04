Порошенко собирается судиться с Россией из-за керченского инцидента

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские юристы готовят иск к России в международный суд ООН из-за керченского инцидента. Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV: "Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован", - сообщает "Свободная пресса".

Но Порошенко не вспоминает почему-то про задержанное в Азовском море российское судно "Норд". Крымское рыболовецкое судно "Норд", шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. 10 членов экипажа - россияне. Моряков отпустили через семь месяцев о обмен на украинский моряков- браконьеров. Но капитан "Норда" Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу и вошли во временно закрытую акваторию России. Российские пограничники задержали корабли и 24 членов их экипажей. Во время операции было применено оружие, три украинских моряка получили ранения. Они находятся сейчас в СИЗО в Москве.