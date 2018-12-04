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Бывший лидер ДНР раскрыл причину нежелания украинских военных «душить» Донбасс
4 декабря 2018, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военные, участвующие в силовой операции на востоке страны, не хотят «душить» Донбасс. С соответствующим заявлением выступил Александр Бородай, бывший премьер-министр ДНР.
Некоторое время назад были обнародованы сведения о том, что американские советники посоветовали Киеву организовать полную блокаду республик Донбасса в целях провоцирования на их территориях восстаний.
Александр Бородай, принявший участие в эфире на YouTube-канале журналиста Юрия Котенка, отметил, что украинские силовики не намерены «душить» ДНР и ЛНР, так как им выгодна ситуация, сложившаяся в зоне конфликта. Киевские генералы в настоящее время зарабатывают на потоке контрабанды, идущей в обоих направлениях, и терять эти доходы не хотят, рассказал экс-лидер самопровозглашенного государства.
Ранее во вторник сообщалось, что в сети назвали помеху наступлению ополченцев на контролируемые Украиной населенные пункты Донбасса.
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