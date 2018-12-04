Омбудсмен Украины Людмила Денисова упала в обморок, когда выступал Порошенко

Омбудсмен Украины Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского президента Петра Порошенко в прямом эфире телеканала ICTV, когда он вещал о реакции мира на инцидент с тремя кораблями ВМС в Керченском проливе. Людмиле Денисовой стало плохо, она потеряла сознание и упала.

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Украинский президент прервал свою речь и помог подняться женщине. И сразу подоспели медики, - сообщает Газета.ру.

Вернувшись на трибуну, Порошенко объяснил, что омбудсмен Украины сейчас работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков.

Отметим, Денисова хочет посетить задержанных моряков, которых перевезли в Москву, и они находятся в СИЗО.

Президент Украины Петр Порошенко доволен, что ЕС и США оперативно отреагировали на инцидент в Керченском проливе. Он назвал такую реакцию западных политиков «чрезвычайно важной».