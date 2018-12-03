Эксперт оценил заявление Мэй об усилении антироссийских санкций

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об усилении антироссийских санкций.

«Великобритания возглавляла усилия ЕС по введению антироссийских санкций. Мы продолжим это делать, обсуждая с лидерами Евросоюза возможные будущие шаги», - заявила сегодня Тереза Мэй во время выступления в палате общин.

«Великобритании не нужны никакие доказательства, ее не волнует рациональная аргументация. Нужно только нагнетание истерии и дальнейшие шаги по проведению антироссийской политики. Британия сейчас находится в очень неприглядной позиции в результате неудачной политики кабинета Мэй, связанной с брекситом. Поэтому необходимо сменить повестку с брексита на «происки русских». Такая реакция совершенно не удивляет», - приводит мнение эксперта RT.