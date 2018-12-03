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В Совфеде оценили заявление Трампа по разоружению

3 декабря 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде оценили заявление Трампа по разоружению
Globallookpress.com

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости переговоров по разоружению между США, КНР и РФ.

Трамп надеется обсудить с РФ и КНР сокращение вооружений

Трамп надеется обсудить с РФ и КНР сокращение вооружений

«Это примерно как сказать России и Китаю: «Доброе утро, друзья!» При всем содержательном позитиве отдает ритуальностью и необязательностью. Хотелось бы, чтобы столь значимые инициативы облекались в серьезную стратегическую форму, иначе они окончательно девальвируются и перестанут восприниматься всерьез», - заявил Олег Морозов, комментируя заявление президента США, что в будущем он, председатель КНР и глава российского государства смогут начать переговоры о необходимости сокращения гонки вооружений.

«А пока ответить придется так же ритуально: хорошая идея. Ждем-с!», - приводит слова сенатора РИА Новости.

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