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В Совфеде оценили заявление Трампа по разоружению
3 декабря 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости переговоров по разоружению между США, КНР и РФ.
«Это примерно как сказать России и Китаю: «Доброе утро, друзья!» При всем содержательном позитиве отдает ритуальностью и необязательностью. Хотелось бы, чтобы столь значимые инициативы облекались в серьезную стратегическую форму, иначе они окончательно девальвируются и перестанут восприниматься всерьез», - заявил Олег Морозов, комментируя заявление президента США, что в будущем он, председатель КНР и глава российского государства смогут начать переговоры о необходимости сокращения гонки вооружений.
«А пока ответить придется так же ритуально: хорошая идея. Ждем-с!», - приводит слова сенатора РИА Новости.
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