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Глава ХДС считает чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока-2»
3 декабря 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Отказ от политической поддержки строительства газопровода «Северный поток-2» является слишком радикальной мерой, заявила генеральный секретарь немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Россия оставалась поставщиком газа в ФРГ даже во времена холодной войны. Предложения об отмене строительства газопровода являются слишком жесткими, но, возможно, Германия снизит объемы поставок через этот трубопровод», - заявила генсек Христианско-демократического союза в телеэфире.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр является потенциальной преемницей Ангелы Меркель на посту председателя ХДС, передает РИА Новости.
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