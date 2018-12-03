Глава ХДС считает чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока-2»

Отказ от политической поддержки строительства газопровода «Северный поток-2» является слишком радикальной мерой, заявила генеральный секретарь немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Россия оставалась поставщиком газа в ФРГ даже во времена холодной войны. Предложения об отмене строительства газопровода являются слишком жесткими, но, возможно, Германия снизит объемы поставок через этот трубопровод», - заявила генсек Христианско-демократического союза в телеэфире.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр является потенциальной преемницей Ангелы Меркель на посту председателя ХДС, передает РИА Новости.