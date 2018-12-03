Раскрыт единственный шанс Порошенко победить на выборах в беднеющей Украине

Российский аналитик Дмитрий Абзалов рассказал, как Петр Порошенко сможет переизбраться на пост президента Украины. Заявления эксперта приведены в материале, опубликованном интернет-СМИ.

Абзалов отметил, что простые граждане соседнего государства продолжают беднеть. В будущем их положение должно ухудшиться в связи с повышением цен на газ.

В этой ситуации единственный шанс для Порошенко одержать победу на намеченных на весну следующего года выборах заключается в радикализации ситуации, полагает аналитик. По его словам, действующему президенту необходимо отвлечь внимание населения от экономических проблем. Поэтому существует вероятность обострения в зоне конфликта в Донбассе, процитировало Дмитрия Абзалова отечественное сетевое издание «Украина.ру».

Ранее сегодня сообщалось, что бывший лидер ополченцев ДНР Игорь Стрелков назвал вероятную следующую жертву провокации Киева.