Петр Порошенко сообщил о передислокации подразделений к российской границе

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что для "усиления обороны" на границе с Россией будет проведена передислокация подразделений. Это произойдет в рамках введенного ранее военного положения.

Кроме того, глава Украины анонсировал военные учения. По словам Порошенко, в тех регионах, где действует военное положение, проведут учебные сборы с участием резерва первой очереди, передает в понедельник, 3 декабря, РИА "Новости".

Напомним, 26 ноября Верховная рада одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны. Это случилось после того, как три украинских корабля были задержаны неподалеку от Керченского пролива из-за нарушения государственной границы РФ.