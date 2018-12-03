Петр Порошенко сообщил о передислокации подразделений к российской границе
3 декабря 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что для "усиления обороны" на границе с Россией будет проведена передислокация подразделений. Это произойдет в рамках введенного ранее военного положения.
Кроме того, глава Украины анонсировал военные учения. По словам Порошенко, в тех регионах, где действует военное положение, проведут учебные сборы с участием резерва первой очереди, передает в понедельник, 3 декабря, РИА "Новости".