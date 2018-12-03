Спор США и Великобритании из-за истребителей F-35 может обернуться скандалом

Отношения Великобритании и США могут быть испорчены из-за спора насчет приобретения истребителей пятого поколения F-35. Об этом в понедельник сообщили источники в британском Министерстве обороны.

Согласно последней информации, согласно программе закупки, Лондон должен приобрести 138 американских истребителей исключительно морского базирования. Руководство Королевских Военно-воздушных сил хочет, однако, некоторые летательные аппараты заменить самолетами наземного базирования, передает kp.ru.

Подобные изменения, как утверждают источники, способны привести к снижению числа эскадрилий, которые могут осуществлять операции с авианосцев "Принц Уэльский" и "Королева Елизавета". Как отмечает телеканал Sky News, это в свою очередь может привести к тому, что авианосная программа будет подорвана, а Британия в глазах американцев станет "предателем".