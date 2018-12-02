Порошенко: Россия намерена захватить Бердянск и Мариуполь

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация планирует захват Мариуполя и Бердянска. Соответствующие слова прозвучали в ходе интервью немецкому Funke Media Group. Пушков: "Порошенко не унимается"

По его словам, будущее свободного мира сейчас решается в Украине. И зависеть оно будет, в первую очередь, от поведения страны-агрессора, которая "оккупировала Крым и Донбасс, продолжая убивать украинцев".

"Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - передает слова украинского лидера его пресс-служба.

По мнению Петра Порошенко, российские власти пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым. И с этой целью русскими будут захвачены Бердянск и Мариуполь.

В качестве единственного "доказательства" таких "планов" глава Незалежной привел недавний инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала незаконно пересекших границу украинских моряков.

Порошенко особо подчеркнул, что Украина никогда не провоцировала никакой военной эскалации, а напротив, всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта.