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Порошенко: Россия намерена захватить Бердянск и Мариуполь
2 декабря 2018, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация планирует захват Мариуполя и Бердянска. Соответствующие слова прозвучали в ходе интервью немецкому Funke Media Group.
По его словам, будущее свободного мира сейчас решается в Украине. И зависеть оно будет, в первую очередь, от поведения страны-агрессора, которая "оккупировала Крым и Донбасс, продолжая убивать украинцев".
"Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - передает слова украинского лидера его пресс-служба.
По мнению Петра Порошенко, российские власти пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым. И с этой целью русскими будут захвачены Бердянск и Мариуполь.
В качестве единственного "доказательства" таких "планов" глава Незалежной привел недавний инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала незаконно пересекших границу украинских моряков.
Порошенко особо подчеркнул, что Украина никогда не провоцировала никакой военной эскалации, а напротив, всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта.
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