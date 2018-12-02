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Меркель в Буэнос-Айресе ужинала в обычном ресторане

2 декабря 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель в Буэнос-Айресе ужинала в обычном ресторане
Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита G20 отправилась ужинать в обычный ресторан в одном из районов Буэнос-Айреса, чем восхитила местных жителей, ставших очевидцами.

В ресторане канцлеру ФРГ Ангеле Меркель подали на ужин национальное аргентинское блюдо из жареного мяса «Асадо». В благодарность за вкусный ужин Ангела Меркель сфотографировалась с сотрудниками ресторана, а посетители проводили ее аплодисментами, когда она уезжала из ресторана в районе Палермо.

Ранее стало известно, что в самолете канцлера ФРГ обнаружена неисправность. Из-за этого она прибыла в Буэнос-Айрес на саммит G20 регулярным рейсом, сообщает РБК.

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