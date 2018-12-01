В ходе землетрясения на Аляске участок трассы провалился вместе с машиной

В ходе землетрясения на Аляске участок трассы провалился вместе с легковым автомобилем. Согласно последней информации, происшествие случилось вечером в минувшую пятницу, 30 ноября, в районе Анкориджа.

Магнитуда подземных толчков на Аляске достигала 7,2 балла. В результате случившегося без электричества остались десятки тысяч местных жителей. Многие здания получили серьезные повреждения. Кроме того, было решено закрыть аэропорт, передает сегодня портал "Вести".

Известно, что в результате обрушения автомобильной трассы ни один человек не пострадал. На территории штата в настоящий момент действует режим ЧС.