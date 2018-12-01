В Аргентине состоялась встреча Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином
1 декабря 2018, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Аргентине, где проходит саммит "Большой двадцатки", состоялась отдельная встреча Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Си Цзиньпином отметил, что очень рад встретиться с Владимиром Путиным в Латинской Америке, в Буэнос-Айресе - на полях "двадцатки".
Китайский лидер отметил, что "китайско-российские отношения отвечают веяниям, развитию времени, а также общим чаяниям наших народов, имеют огромный внутренний потенциал и широкие призывы".
В будущем году у КНР много важных событий - 70-летие образование КНР и 70-летие установления дипотношений между Китаем и Россией. "Мы можем воспользоваться этой возможностью, развить сотрудничество в разных сферах, добиться практических результатов", - сказал Си Цзиньпин.
Владимир Путин заявил, что Россия готовится к новому визиту китайского лидера в Россию и пригласил его на Петербургский международный экономический форум.