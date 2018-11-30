СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры

Сотрудники СБУ в настоящий момент проводят обыски по месту проживания митрополита Павла - наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата.

"На территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в селе Вороньки Бориспольского района прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска", - говорится на сайте УПЦ.

Как сообщает RT, обыски проводятся в рамках уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Тем временем, В РПЦ расценили обыск у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Чернобыльского и Вышгородского Павла (Лебедя) как принуждение к участию в "объединительном" соборе.



