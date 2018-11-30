Глава МИД Украины Климкин выступил за разрыв 40 соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин публично заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией и других разных соглашений. "Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны", — заявил глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала "1+1". В МИД прокомментировали слова Климкина о "ненужности" дипотношений с Россией

Климкин рассказал, что в последнее время Украина "убила 48 двусторонних соглашений" с российской стороной и намерена расторгнуть еще 40, - сообщает Газета.ру.

Но глава украинского дипломатического ведомства все-таки вспомнил про миллионы украинцев, живут в России, в основном из-за того, что нашли работу именно в России.

Климкин в своем выступлении отметил, что не нужно забывать об украинцах на российской территории. По его данным, в России находятся около 3,5 млн украинцев, и в последнее время зафиксирован рост пересечения людьми границы между двумя государствами.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил о том, что Украина возводит стену, чтобы оградиться от нелегальных мигрантов.