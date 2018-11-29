В Киеве объяснили, зачем военные корабли были отправлены в Керченский пролив

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в четверг, 29 ноября, рассказал, по какой причине Киев отправил свои корабли в Керченский пролив. Оказалось, что у страны была цель.

Воронченко заявил, что Киев должен был "показать свое лицо" в Керченском проливе и Азовском море, а также продемонстрировать мощность своих катеров, передает РИА "Новости". Командующий ВМС Украины добавил, что не считает отправку судов в этот район ошибочным решением.

Напомним, в минувшее воскресенье корабли с 24 украинскими моряками были задержаны силами ВМФ России. Суда нарушили границу России и не реагировали на призывы остановиться.