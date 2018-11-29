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Названы самые безопасные страны мира на случай Третьей мировой войны
29 ноября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты составили рейтинг стран, в которых можно будет безопасно пережить Третью мировую войну, если она начнется. Данный список был создан специалистами по безопасности в сфере путешествий.
На первом месте в этом рейтинге оказался Лихтенштейн, который находится между Австрией и Швейцарией – "относительно мирными государствами", передает URA.RU. Известно, что в этой стране улицы патрулируются полицейскими в течение всего дня и ночи.
На второй строчке оказался остров Гренландия, на котором невероятно низкий уровень преступности. На третью позицию поместили Люксембург, поскольку там прекрасно развиты инфраструктура и здравоохранение. Однако, как сообщает "Пятый канал", пережидать войну именно там обойдется крайне дорого. Еще одной страной, в которой безопасность находится на высоком уровне, является Исландия.
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