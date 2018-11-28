На выборах президента Грузии побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Впервые в истории Грузии выборы президента выиграла женщина. По данным экзит-полов, Саломе Зурабишвили получила чуть более половины голосов -55%.

Зурабишвили поддерживает правящая партия. Ее оппонент во втором туре, Григол Вашадзе, представляет соратников экс-президента Михаила Саакашвили из «Единого национального движения». Он получил 45% голосов избирателей.

Саакашвили уже призвал соотечественников не признавать результаты второго тура выборов.

ЦИК Грузии 29 ноября объявит предварительные итоги президентских выборов.