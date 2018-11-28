В США предложили запретить кораблям РФ из Азовского моря заходить в порты Европы

Экс-посол США на Украине Джон Хербст выдвинул резонансную идею. Дипломат предложил запретить российским кораблям, которые вышли из Азовского моря, заходить в европейские и американские порты.

В докладе Хербста, опубликованном на портале Атлантического совета всего за несколько дней до инцидента в Керченском проливе, говорится, что властям США и стран ЕС необходимо тщательно изучить провокации Москвы в Азовском море и быть готовыми к ответным мерам.

Как сообщает RT , в тексте предлагалось не только запретить российским судам, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Штатов и Европы, но также рассмотреть возможность упреждающего введения санкций с целью сдерживания дальнейшей российской агрессии.