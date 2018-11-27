На Украине запутались в указах о военном положении

Издание кабинета министров Украины "Правительственный курьер" запуталось в указах президента страны Петра Порошенко о введении в стране военного положения. В результате документ напечатали с ошибками.

Неточности заключались в дате вступления документа в силу и длительности его действия. На печать вышел указ, согласно которому военное положение вводится на 60, а не 30 суток.

Однако такие сроки были прописаны в первом варианте указа Порошенко. Позже украинский президент решил сократить срок военного положения до 30 дней. Его и одобрила Верховная Рада.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщила, что указ был отменен, а виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Верный вариант указа планируется к печати в завтрашнем выпуске издания.