Россиянка Мария Бутина вновь переведена в одиночную камеру
27 ноября 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, вновь переведена в камеру без соседей. Ежедневно в течение 22 часов молодая женщина вынуждена находиться в одиночестве.
Ранее сегодня отец Бутиной сообщил, что его дочь начала проводить в тюрьме курсы по йоге и алгебре, а на свой день рождения даже испекла печенье вместе с сокамерницами. Теперь же мужчина отметил, что в течение семи последних дней Мария могла выходить из камеры лишь на два часа в ночное время, передает ТАСС.
Бутина в настоящий момент не знает, каковы основания для ужесточения режима и надеется в ближайшее время пообщаться с сотрудниками российского посольства в США.