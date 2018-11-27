Россиянка Мария Бутина вновь переведена в одиночную камеру

Сегодня стало известно, что гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, вновь переведена в камеру без соседей. Ежедневно в течение 22 часов молодая женщина вынуждена находиться в одиночестве.

Ранее сегодня отец Бутиной сообщил, что его дочь начала проводить в тюрьме курсы по йоге и алгебре, а на свой день рождения даже испекла печенье вместе с сокамерницами. Теперь же мужчина отметил, что в течение семи последних дней Мария могла выходить из камеры лишь на два часа в ночное время, передает ТАСС.

Бутина в настоящий момент не знает, каковы основания для ужесточения режима и надеется в ближайшее время пообщаться с сотрудниками российского посольства в США.