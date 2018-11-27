Порошенко через Польшу призвал ЕС усилить санкции против РФ

На фоне инцидента с нарушившими государственную границу РФ кораблями ВМС Украины президент Незалежной Петр Порошенко позвонил президенту Польши Анджею Дуде с просьбой к ЕС усилить санкции против РФ.

Вчера украинский президент проявил невероятную активность, пытаясь раскрутить мировое сообщество на негативную реакцию в отношении России на фоне спровоцированного Украиной инцидента в Керченском проливе. В частности, Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Во время телефонного разговора с президентом Польши призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым актом агрессии против Украины и вынести этот вопрос на заседание Европейского совета», - сообщил Порошенко в своем твиттере.

«Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям. Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой», - уточнила пресс-служба украинского президента.

Президент Польши также был проинформирован о введении военного положения на Украине. При этом, судя по твиттеру Анджея Дуды, его больше волнует победа представительницы Польши на «Детском Евровидении», чем украинские телодвижения в Черном море, сообщает RT.