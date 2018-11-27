//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бывшая жена Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма
- Разин раскритиковал вредную привычку Аллы Пугачевой
- Юлия Савичева лично объяснила, почему ушла от Максима Фадеева
- Ксения Собчак призналась, кто сделал ее человеком
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Порошенко через Польшу призвал ЕС усилить санкции против РФ
27 ноября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
На фоне инцидента с нарушившими государственную границу РФ кораблями ВМС Украины президент Незалежной Петр Порошенко позвонил президенту Польши Анджею Дуде с просьбой к ЕС усилить санкции против РФ.
Вчера украинский президент проявил невероятную активность, пытаясь раскрутить мировое сообщество на негативную реакцию в отношении России на фоне спровоцированного Украиной инцидента в Керченском проливе. В частности, Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
«Во время телефонного разговора с президентом Польши призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым актом агрессии против Украины и вынести этот вопрос на заседание Европейского совета», - сообщил Порошенко в своем твиттере.
«Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям. Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой», - уточнила пресс-служба украинского президента.
Президент Польши также был проинформирован о введении военного положения на Украине. При этом, судя по твиттеру Анджея Дуды, его больше волнует победа представительницы Польши на «Детском Евровидении», чем украинские телодвижения в Черном море, сообщает RT.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Ученые полагают, что жизнь на Марсе может превратить людей в ангелов
//В мире
//Политика
Пушков прокомментировал введение военного положения на Украине
//Новости МирТесен
//В мире
Арестованная россиянка Мария Бутина организовала в тюрьме США курсы по йоге
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
Путин и Меркель обсудили провокацию ВМС Украины в Керченском проливе
//В мире
В МИД прокомментировали слова Климкина о "ненужности" дипотношений с Россией
//В мире
Российское посольство призвало США "обуздать своих подопечных"
//Новости СМИ2
//Общество
ФСБ рассекретила хронологию операции по захвату украинских кораблей
//В мире
//Политика
В Госдуме оценили блокирование Совбезом ООН российской повестки
//В мире
//Общество
Сотрудники ФСБ опросили украинского разведчика из задержанного корабля
//В мире
Порошенко не дали выступить в Раде по вопросу военного положения
//live
Можно же было спрогнозировать, что в Керченском проливе будет подобный инцидент!
//Здоровье
Наталья Ветлицкая написала пост о травле дочери-подростка в испанской школе
//В мире
Совбез ООН заблокировал обсуждение инцидента в Керченском проливе
//Спорт
Движение поездов на Курском направлении МЖД нарушено из-за действий вандалов
//Политика
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Украины
В Москве дорожный конфликт у храма закончился потасовкой со стрельбой
//Политика
Временный поверенный в делах Украины прибыл в российский МИД
//В мире
Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться из Мексики в США