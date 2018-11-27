На задержанных моряков оказывают давление, заявили в Киеве

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что располагает доказательствами того, что ФСБ РФ оказывает давление при допросах на задержанных украинских моряков.

Адмирал Воронченко выступил с заявлением, что на моряков трех кораблей ВМС Украины, нарушивших российскую государственную границу и задержанных погранслужбой ФСБ РФ, оказывается давление при допросах. По его словам, экипажи размещены в разных местах и моряков на допросах вынуждают говорить неправду. При этом адмирал сослался на «определенные доказательства», которые якобы у него имеются, но не уточнил, что именно они доказывают.

Похоже, на Украине отлично усвоили британский прием «хайли лайкли»: «доказательства у нас есть, но мы их вам не покажем». Тем временем ФСБ РФ опубликовала видеозапись допросов задержанных украинских моряков. В своих показаниях моряки поясняют, что действовали по приказу СБУ и осознавали, что их действия носят провокационный характер, сообщает ФБА «Экономика сегодня».