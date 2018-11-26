Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести военное положение в стране на два месяца. Сообщение о введении военного положения на Украине опубликовано на сайте украинского президента.

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Президент Украины внес указ на утверждение в Верховную Раду. Военное положение вступит в силу только после одобрения Верховной рады. Согласно указу Порошенко, военное положение в стране будет действовать с 26 ноября до 26 января 2019 года. СНБО вводит в стране военное положение после инцидента с нарушением российской границы кораблями ВСУ.

Генштабу уже поручено "предусмотреть меры частичной мобилизации", организовать и провести учебные сборы с резервистам. Службе безопасности Украины предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность.

Эксперты говорят, что выборы президента Украины, запланированные на март, могут не состояться. И Порошенко это выгодно.