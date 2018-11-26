МВФ прокомментировал сотрудничество с Украиной в условиях военного положения

Пресс-служба киевского офиса Международного валютного фонда прокомментировала возможность дальнейшего сотрудничества с Украиной в случае введения в стране военного положения.

«У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества с Украиной в условиях военного положения», - сообщила сегодня пресс-служба киевского офиса МВФ.

Самое главное, что на Украине имеется план реформ, он выполняется и действия властей страны этому способствуют, подчеркнули в организации. Что же касается введения военного положения на Украине, то МВФ уже имеет опыт сотрудничества со странами, на территории которых разворачивались военные конфликты различной степени интенсивности, передает RT.