Рябков: после выхода США из ДРСМД может начаться масштабная гонка вооружений

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков утром в понедельник, 26 ноября, заявил, что после выхода США из договора РСМД может начаться масштабная гонка вооружений.

По словам дипломата, если Штаты действительно выйдут из соглашения по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то мир может "скатиться" к гонке вооружений, но уже многосторонней и на принципиально новом технологическом уровне, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее сегодня Сергей Рябков в рамках брифинга заявил, что Российская Федерация не располагает ракетами, которые противоречили бы договору о РСМД.