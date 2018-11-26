СМИ сообщили о «бунте» в рядах воюющих против ополченцев республик Донбасса ВСУ

В дислоцированной на территории Донбасса 14-й бригаде Вооруженных сил Украины вспыхнул «бунт». Соответствующая характеристика ситуации, сложившейся в соединении, содержится в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.

Издание News Front пишет со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной ЛНР о том, что в последнее время в бригаде участились случаи прямого неповиновения личного состава командованию. В связи с этим штаб силовой операции Киева в Донбассе решил вывести из зоны боевых действий часть подразделений соединения.

Ранее в понедельник сообщалось, что ополченцы непризнанной республики получили доступ к сведениям, в которых раскрыты подробности гибели командира украинских разведчиков, проходившего службу в 10-й бригаде ВСУ. Согласно этой информации, мужчину убили его подчиненные.