Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в Киеве
26 ноября 2018, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]
Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в Киеве неподалеку от посольства РФ. Согласно последней информации, инцидент произошел в переулке Ярослава Хомова у дома под номером 14-а.
Накануне вечером перед российским посольством поджигали файеры и дымовые шашки. Уточняется, что машина сгорела примерно в километре от здания.
Как сообщает РИА "Новости", на место прибыли пожарные, которые быстро потушили огонь. Сейчас там работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. К настоящему моменту стал известен и номер сгоревшего автомобиля – DP 001 019.