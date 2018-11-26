Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в Киеве неподалеку от посольства РФ. Согласно последней информации, инцидент произошел в переулке Ярослава Хомова у дома под номером 14-а.

Накануне вечером перед российским посольством поджигали файеры и дымовые шашки. Уточняется, что машина сгорела примерно в километре от здания.

Как сообщает РИА "Новости", на место прибыли пожарные, которые быстро потушили огонь. Сейчас там работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. К настоящему моменту стал известен и номер сгоревшего автомобиля – DP 001 019.