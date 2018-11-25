ВМС Украины официально объявили о потере кораблей в результате штурма

Рейдовый буксир протаранен. Артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» поражены огнем и потеряли ход. «Корабли захвачены спецназом РФ», — официально объявило украинское военное ведомство.

На Украине заявили о потере кораблей ВМСУ после боя с российскими пограничниками

Ранее сообщалось об одном раненном. Теперь количество пострадавших увеличилось до двух.

Таковы последние данные по ситуации в море. Напомним в воскресенье утром украинские военные корабли совершили провокацию. Они нарушили границу территориальных вод и вторглись на территорию Российской Федерации.

Российские пограничники сначала пытались убедить украинских моряков прекратить противоправные действия. Однако те проигнорировали законные требования россиян. После этого начался силовой сценарий противодействия провокационному акту. Первым пострадал буксир. Пограничники начали технично выдавливать его. Украинское судно получило повреждения. Конечным результатом провокации стала потеря украинскими военно-морскими силами трех кораблей.

Пограничное ведомство эту развязку событий пока не комментирует. Позднее обещается возможное итоговое сообщение.