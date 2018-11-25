На Украине заявили о потере кораблей ВМСУ после боя с российскими пограничниками

«После выхода из 12-мильной зоны катера Пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Повреждено малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый», — распространило экстренное сообщение пресс-служба украинского минобороны: «Оружие применяется на поражение». В море начался бой, заявили украинские военные

Ранее сообщалось о провокации со стороны официального Киева. В воскресенье утром в территориальные воды РФ внезапно вошли три военных корабля Военно-морских сил Украины. Они направлялись в сторону Керченского пролива. По дороге корабли был перехвачены российскими пограничниками и блокированы.

Тем временем, источники в военной украинской среде заявили о потере кораблей. Судна штурмовал спецназ. По некоторым данным, они были захвачены. Заявление распространили инсайдерские телеграмм-каналы.

Российское пограничное ведомство пока не комментирует заявления о штурме. Однако и не опровергает его.