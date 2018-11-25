Владельцы машин с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши

Пограничники Украины усилили меры безопасности на пунктах пропуска с Польшей из-за блокировки дорог, которую предпринимают в знак протеста "евробляхеры", как называют владельцев машин с иностранными номерами.

В Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщает, что перекрывают КПП "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг", "Ягодин", "Малый Березный". Эту информацию подтверждает и Госпогранслужба Украины.

В пункте пропуска "Ягодин" подожгли шины.

Это происходит потому, что люди не понимают, что делать при новых законах: появилась акцизная ставка для автомобилей, которые прибыли из ЕС. Также ответственность за нарушение таможенных правил стала жесче.