Керченский пролив закрыт для гражданских судов в целях безопасности

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли в воскресенье, 25 ноября, для прохода гражданских судов в целях безопасности. Представители погрануправления ФСБ в Крыму сообщили, что ранее сегодня три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

Появились снимки кораблей ВМСУ, которые идут к Керченскому проливу

Пограничники подчеркнули, что военные корабли опасно маневрируют, и экипажи не подчиняются законным требованиям российских властей.

Гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков рассказал о закрытии Керченского пролива, - уточняет РИА Новости.