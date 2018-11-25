Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предупредил, что действия трех кораблей ВМС Украины - два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», - которые незаконно пересекли госграницу России и движутся к Керченскому проливу, не останутся без ответа.

По мнению Фикса, "они получат по зубам, и на этом все закончится". По словам предствителя крымской власти, Украина должна строго соблюдать законы РФ и международные нормы судоходства у берегов Крыма и в Керченском проливе. "Никто не позволит играть с Россией", — подчеркнул Фикс. "У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — цитирует его РИА Новости.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ ранее сегодня сообщила, что утром три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, отметили в ведомстве. Пограничная служба ФСБ России принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.