Британцам грозят тюрьмой за перевод кошек на вегетарианскую диету

Королевское общество по защите животных от жестокого обращения в Британии предупредило жителей страны об опасности перевода кошек на вегетарианское или веганское питание, пишет The Telegraph.

Речь идет о кормах, в составе которых отсутствует животный белок. Вместо него производители добавляют в продукцию протеин, кукурузу, злаки, а также синтетически генерированные аминокислоты.

Защитники животных возмущены тем, что на прилавках все чаще стали появляться такие корма - для котов-вегетарианцев. Сотрудники Общества пригрозили хозяевам уголовной ответственностью.

Активисты напомнили, что в отличие от собак, кошки не могут быть вегетарианцами. Мясо им необходимо для поддержания здоровья. Если исключить его из рациона пушистых, кошки станут болеть.