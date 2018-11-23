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В Израиле признали, что С-300 в Сирии спутали их планы
23 ноября 2018, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Израиле признали, что после трагедии с российским самолетом Ил-20 привычное для еврейского государства положение дел осталось в прошлом, и Москва ясно дала это понять, поставив ЗРК С-300 в Сирию.
Хотя после инцидента с российским Ил-20 Израиль продолжил наносить удары по сирийской территории, но принципиально ситуация изменилась. Это заметно по тону общения на горячей линии, соединяющей штаб-квартиру израильских ВВС с российской военной базой в Хмеймим. Таким же признаком является ставшее более агрессивным поведение российской авиации и средств ПВО на сирийской территории.
«Москва всячески дала понять Израилю, что привычное положение дел осталось в прошлом», - подытожил анализ ситуации израильский журналист Амос Харель в своей статье для газеты Haaretz, выдержки из которой приводит «КП».
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