В Израиле признали, что С-300 в Сирии спутали их планы

В Израиле признали, что после трагедии с российским самолетом Ил-20 привычное для еврейского государства положение дел осталось в прошлом, и Москва ясно дала это понять, поставив ЗРК С-300 в Сирию.

Хотя после инцидента с российским Ил-20 Израиль продолжил наносить удары по сирийской территории, но принципиально ситуация изменилась. Это заметно по тону общения на горячей линии, соединяющей штаб-квартиру израильских ВВС с российской военной базой в Хмеймим. Таким же признаком является ставшее более агрессивным поведение российской авиации и средств ПВО на сирийской территории.

«Москва всячески дала понять Израилю, что привычное положение дел осталось в прошлом», - подытожил анализ ситуации израильский журналист Амос Харель в своей статье для газеты Haaretz, выдержки из которой приводит «КП».